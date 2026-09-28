Citi'den 30 yıllık Çin tahvilleri için alım tavsiyesi
Citigroup, Çin ekonomisindeki yapısal yavaşlama ve arz kısıtları beklentisi doğrultusunda yatırımcılara 30 yıllık devlet tahvillerinde alım yönlü pozisyon almalarını önerdi.
Citigroup tarafından paylaşılan analizde, yüzde 2,088 getiri seviyesinden uzun pozisyon açıldığı ve hedef getiri oranının yüzde 1,80 olarak belirlendiği kaydedildi. Söz konusu tahvillerin getirisi, haftanın ilk işlem gününde yüzde 2,10 seviyelerindeydi.
Bloomberg News'in haberine göre, Citi stratejistleri, zayıf seyreden iç talep ve kredi genişlemesindeki yavaşlamanın büyüme dinamikleri üzerindeki baskısını sürdüreceğini, bu durumun ise uzun vadeli borçlanma araçlarına olan talebi canlı tutacağını öngörüyor.