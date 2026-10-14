Citi'den ABD hisseleri için tavsiye değişikliği

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Citigroup, piyasalarda artan aşırı iyimserlik sinyallerini gerekçe göstererek ABD hisse senetleri için "ağırlık artır" tavsiyesini "nötr" düzeyine çekti. Banka, stratejik adım kapsamında S&P 500 Eşit Ağırlıklı Endeksi'ndeki uzun pozisyonunu kapattığını ve taktiksel olarak risk azaltımına gittiğini duyurdu.

Citi stratejistleri; pozisyonlanma, iyimserlik, likidite, kaldıraç ve stres göstergelerinden oluşan tescilli POLLS endeksinin, tarihsel olarak piyasa zirvelerine işaret eden kritik eşiklere ulaştığına dikkat çekti. Yayımlanan notta, "Mevcut seviyelerde taktiksel olarak risk maruziyetimizi sınırlamayı tercih ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Büyük ölçekli teknoloji şirketlerinin endeks üzerindeki ağırlığını dengeleyerek piyasanın geneline ilişkin daha geniş bir gösterge sunan S&P 500 Eşit Ağırlıklı Endeksi'nden çıkan banka, hisse piyasalarındaki yükseliş trendinin olası negatif şoklara karşı giderek daha kırılgan hale geldiğini vurguladı.

Öte yandan Citi, temkinli duruşun yapısal bir ayı piyasası beklentisi anlamına gelmediğinin altını çizerek, yatırımcılara güvenli liman varlıklarına yönelik kitlesel bir kaçış önermediklerini belirtti.