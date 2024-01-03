Citi'den Avrupa hisse senetleri için 'risk' uyarısı

Beata Manthey liderliğindeki stratejistler yayınladıkları yatırımcı notunda, "Hisse senedi piyasası oynaklığı merkez bankası gevşemesi başladığında yükselme eğilimindedir ve piyasaların pozisyonu şu anda 2019'dan bu yana en yükselişte, bu da potansiyel yakın vadeli kırılganlıklara işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Manthey, yatırımcıların odak noktalarının yakında dördüncü çeyrek raporlama sezonuna kayacağını öngörürken, yatırımcıların daha agresif faiz indirimlerini fiyatlamasının ardından kazançların bu yıl özellikle önemli olabileceğini söyledi. Manthey'e göre, Avrupa'da hisse başına kazanç büyümesinin piyasa beklentilerini aşması gerekecek.