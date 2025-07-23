Citi'den Türk Lirası tavsiyesi!

Citi stratejistleri yeni notlarında Türk Lirası'nda alım tavsiyesi verdi. Notta Türk lirasıyla birlikte Polonya'nın 10 yıllık yerel tahvilleriyle, Mısır'ın üç aylık bonolarıyla ilgili de pozitif tavsiye verildi.

Notta, üç aylık forward yoluyla dolar/TL'de kısa pozisyona geçildiği vurgulanırken, model portföyde TL 'ağırlık üstü' olarak kategorilendirildi. Notta, Türkiye'de rezervlerin mart ayından bu yana toparlama gerçekleştirdiği belirtildi.

"TCMB'nin rezerv biriktirme süreci oldukça dikkat çekici"

Citi stratejistleri tarafından yapılan değerlendirmede, “Merkez Bankası sadece rezerv kaybını durdurmakla kalmadı, aynı zamanda rezerv biriktirme sürecini de yeniden başlattı ki bu bizim görüşümüze göre oldukça dikkat çekici bir gelişme. Bunu yerel mevduat tutma eğiliminde de görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.