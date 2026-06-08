Citigroup, S&P 500 hedefini 8.100 puana yükseltti

Citigroup, güçlü şirket kârlılıkları ve yapay zekâ kaynaklı büyüme beklentilerini gerekçe göstererek; 2026 yıl sonu S&P 500 hedefini 7.700 puandan 8.100 puana yükseltti. Böylece banka, endeks için 8.000 puanın üzerinde hedef veren Wall Street kurumları arasına katıldı.

Banka, 5 Haziran tarihli notunda, "Yıl sonuna kadar şirket kârlarının beklentileri aşmaya devam edeceğine dair güvenimiz yüksek" değerlendirmesinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre, yeni hedef, endeksin son kapanış seviyesine göre yaklaşık %10'luk yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Citigroup ayrıca 2026 yılı için hisse başına kâr (EPS) tahminini Aralık 2025'teki 320 dolardan 350 dolara yükseltirken, 2027 yılı için ilk EPS hedefini 400 dolar olarak açıkladı.