Citigroup: S&P 500'de hala kazanç şansı var

Citigroup Inc. stratejistlerine göre, S&P 500'ü son yüzyıldaki en iyi Kasım ayı kazançlarından birine götüren ralli artık hızını kaybediyor.

Chris Montagu liderliğindeki Citigroup stratejistleri, geçen hafta vadeli işlem akışlarının "karışık" olduğunu ve gösterge endeksteki net pozisyonun "hafif düşüş eğilimli" göründüğünü ifade ettiler. Nasdaq 100 vadeli işlemlerindeki pozisyonun nötr olduğunu vurguladılar.

Montagu yayınladığı yatırımcı notunda, "S&P üst üste dördüncü hafta yükselirken, vadeli işlem akışlarının altında yatan yükseliş işaretleri azalıyor. Rallinin ilk aşamasına Ekim ayındaki kısa pozisyonların büyük ölçüde çözülmesi eşlik etti. Daha sonra yeni eklenen uzun pozisyonlar da artık azaldı" dedi.

Montagu, vadeli işlemlerde kalan kısa pozisyonlarda artan kayıpların zorunlu kapatma potansiyelini artırması nedeniyle 2023 sonundan önce hala daha fazla kazanç şansı olduğunu da vurguladı.