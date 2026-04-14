Citigroup, S&P 500'de yüzde 12 yükseliş bekliyor

Citigroup stratejistleri, artan savaş belirsizliğinin daha yüksek kaliteli ve defansif şirketlere yönelimi desteklediğini belirterek ABD hisseleri için tavsiyelerini nötrden "ağırlık artır" seviyesine yükseltti. Beata Manthey liderliğindeki ekip, küresel varlık dağılımında bu değişikliği "kalite/defansif eğilim" vurgusuyla yaptı.

Buna karşılık, enerji şoklarına ve güçlenen dolara karşı kırılganlık gerekçesiyle gelişen piyasa hisseleri "ağırlık artır" seviyesinden "nötr"e indirildi. Citigroup’un bu adımı, ABD piyasasının görece dayanıklılığına dikkat çeken BlackRock ve Morgan Stanley gibi kurumların benzer pozitif değerlendirmelerinin ardından geldi.

S&P 500 endeksi, ABD ile İran arasında geçici ateşkes ve bilanço sezonuna yönelik iyimserliğin etkisiyle pazartesi günü savaş kaynaklı kayıplarını geri aldı. Citigroup stratejistleri, sınırlı görünürlük nedeniyle ABD hisselerine yönelik artırım kararını “taktiksel” olarak nitelendirirken, S&P 500’ün yıl sonunda 7.700 seviyesine ulaşmasını beklediklerini ve bunun pazartesi kapanışına göre yaklaşık %12 yükselişe işaret ettiğini belirtti.

Sektörel dağılımda ise küresel materyaller sektörü "ağırlık artır"a yükseltilirken, iletişim hizmetleri “ağırlık azalt”a düşürüldü. Teknoloji sektörünün küresel kâr büyümesindeki artan ağırlığının ve savaşın, hisse senedi görünümünü karmaşıklaştırdığı ifade edildi. Olası bir ABD-İran barış anlaşmasının yatırımcı duyarlılığını destekleyebileceği ancak “goldilocks” makro ortamına dönüşün zor olabileceği vurgulandı.