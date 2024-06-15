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Citigroup TL tavsiyesini değiştirdi

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup, dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattı.

Haber Merkezi
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Citigroup TL tavsiyesini değiştirdi
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Citigroup yayımladığı raporda, dolar karşısında Türk lirası alımı tavsiyesini kapattığını belirtti. Citigroup Stratejisti Louis Costa yayımladığı raporda "TL'deki içsel koşulları hala beğeniyoruz. Ancak carry pozisyonlardaki birikme spotta değer kaybına yol açabilir, forward getirilerini etkileyebilir" dedi.

Citi ayrıca, parasal koşulların gevşetildiğini ve merkez bankasının güvercin tavrını gerekçe göstererek Macar forinti karşısında dolar alımı önerdi.

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