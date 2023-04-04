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Citigroup'tan petrolde '100 dolar' senaryosu: Henüz yakın bir yerde değiliz

Citigroup'tan Ed Morse, "Petrol fiyatı için 100 dolar/varil senaryosu var, ancak henüz oraya yakın bir yerde değiliz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Citigroup'un Emtia Araştırma Bölümü Küresel Başkanı Ed Morse, petrol fiyatının 100 dolar/varile ulaşabilmesi için piyasada arz konusunda çok daha fazla belirsizlik görülmesine ihtiyaç olduğunu savundu.

Morse, "100 dolar/varil petrol fiyatı için bir senaryo var. Ancak henüz bir senaryoya yakın bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum" diye konuştu.

Petrol fiyatının 100 dolar/varil seviyesine ulaşmasından önce "ciddi şekilde daha fazla" petrolün piyasa dışına çıkması gerektiğini savunan Morse, arzda aksamanın, bozulmanın daha fazla belirsizlikle birlikte gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

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