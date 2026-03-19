Citi’nin “sürpriz endeksi” 2008 sonrası en uzun pozitif serisini sürdürdü

Küresel ekonomi, 2025 başından bu yana Citi Ekonomik Sürpriz Endeksi’ne göre 14 ay üst üste beklentilerin üzerinde performans göstererek 2008-09 finansal krizinden bu yana en uzun pozitif seriye ulaştı.

Endeksin Ocak 2025’ten bu yana pozitif bölgede kalması, ekonomistlerin jeopolitik gerilimler ve ABD gümrük tarifelerinin büyüme üzerindeki etkilerini gereğinden fazla abarttığını gösteriyor. Açıklanan verilere göre endeks, pandemi sonrası dönemi geride bırakarak ikinci en uzun serisine ulaştı. En uzun seri ise 2009-2011 döneminde kaydedilmişti.

Endeks henüz Orta Doğu’daki savaşın etkilerini yansıtmıyor; petrol fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki aylarda verilere yansıması bekleniyor.

Citi FX Quant Investor Solutions Küresel Başkanı Kristjan Kasikov, ““Sürprizlerin sürekli pozitif olması normal değil; beklentilerin çoktan yukarı yönlü revize edilmesi gerekirdi. Ancak ekonomistler büyümenin beklenenden güçlü olduğunu kabul etmekte geç kaldı” dedi. Kasikov, özellikle ihracat ve sanayi üretimi verilerinin bu performansa katkı sağladığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2025 başında açıkladığı yüksek ithalat tarifeleri piyasaları sarsmış olsa da yapay zekâ yatırımları ve genişleyici maliye politikaları büyümeyi destekledi.

Analistler, petrol fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde enflasyonu tetikleyebileceğini ve merkez bankalarını faiz artırmaya zorlayabileceğini öngörüyor. Kasikov, 2025’in büyük bölümünde büyümenin yavaşladığını ancak beklentilerden daha az daraldığını, yılın son çeyreğinde ise hızlanarak beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı. Bu durumun küresel hisse senetlerinin 2025’te güçlü performans göstermesini de açıklayabileceğini söyledi.