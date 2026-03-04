Coca Cola'dan tahvil ihracı planı

Coca-Cola İçecek, tahvil ihracı planlıyor. Şirket, genel kurumsal ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla azami 20 milyar TL tutarında ve 3 yıl vadeye kadar farklı vadelerde tahvil ve/veya finansman bonosu ihraç edilmesi için 4 Mart 2026 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başvuru sürecini başlattı.

İhraçların, Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından 1 yıl içinde, bir veya birden fazla tertip halinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirilmesi planlanıyor.