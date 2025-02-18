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Commerzbank dolar için öngörüsünü açıkladı

Commerzbank, "ABD'de iş dünyası duyarlılığı düşmeye devam eder ise dolar gerileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi
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Commerzbank dolar için öngörüsünü açıkladı
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Commerzbank analisti Volkmar Baur, gelecek verilerin ABD iş dünyası duyarlılığında daha fazla düşüş göstermesi halinde doların düşebileceğini savundu.

Baur, birçok ABD şirketinin Başkan Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferine başlangıçta olumlu tepki verdiğini ancak tablonun Ocak ayında değiştiğini öne sürdü.

"Şirketler, Trump'ın bazıları önemli ayrıntılardan yoksun olan açıklamalarının hızlı bir şekilde art arda gelmesi ve kısmen tersine dönmesi nedeniyle tedirgin oldu" diyen Baur, “Daha fazla gerileme olursa, dolar artan rüzgarlarla karşı karşıya kalabilir. Zira ABD'nin ekonomik büyüme avantajı doları destekleyen önemli bir faktör" ifadelerini kullandı.

New York Fed'in Empire İmalat Anketi de dahil olmak üzere Şubat ayına ilişkin bir dizi duyarlılık göstergesi önümüzdeki günlerde TSİ 16.30'da açıklanacak.

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