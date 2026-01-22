Commerzbank: Dolardan uzaklaşma euroya yarayabilir

Commerzbank analisti Volkmar Baur’a göre Avrupa, küresel ölçekte euroya daha fazla güven duyulmasını sağlayacak koşulları oluşturabilir.

Baur, "Gerekli reformlar ve cesur bir yaklaşım, dünyanın dolar için alternatif aradığı bir dönemde euronun güçlü bir seçenek haline gelmesine yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi için Avrupa’nın kararlı adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Euro, dolar karşısında %0,1 yükselerek 1,16977 seviyesine çıktı.