Commerzbank: İsviçre frangında yükseliş sınırlı kalabilir

Commerzbank analisti Michael Pfister, ABD ile İsviçre arasında geçen hafta varılan ticaret anlaşmasına rağmen İsviçre frangındaki son rallinin daha fazla uzamasının zor olduğunu söyledi.

ABD ve İsviçre yetkilileri,yapılan açıklamada ABD’nin İsviçre ithalatına uyguladığı tarifeleri %39’dan %15’e indirme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Pfister, frangın bu açıklama öncesinde zaten önemli ölçüde değer kazandığını belirterek, "Büyük ölçüde olumlu haberler frangın fiyatına yansımış durumda. Bu nedenle euro/frank paritesinde 0,92’nin altındaki seviyelere karşı temkinli kalıyoruz" dedi.

İsviçre ekonomisi üçüncü çeyrekte daralma yaşasa da, analist gelecek yıl toparlanma ihtimalinin güçlü olduğunu ve risklerin daha yüksek büyüme yönünde olduğunu vurguladı.

