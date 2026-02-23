Commerzbank: Sterlin, Trump’ın yeni tarifeleriyle baskı altında

İngiltere’nin, daha önce ABD ile müzakere ettiği %10’luk tarifenin üzerinde bir yükle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Nguyen, sterlin ve diğer para birimlerinin görünümünün mevcut ticaret anlaşmalarının ne ölçüde korunabileceğine bağlı olacağını söyledi. "İngiltere Merkez Bankası açısından bu yeni tarife belirsizliği, faizleri yeniden indirmek için bir gerekçe daha olabilir ve bu da sterlinin zayıflığını şimdilik pekiştirir" değerlendirmesinde bulundu.