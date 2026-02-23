  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Commerzbank: Sterlin, Trump’ın yeni tarifeleriyle baskı altında
Takip Et

Commerzbank: Sterlin, Trump’ın yeni tarifeleriyle baskı altında

Commerzbank stratejisti Thu Lan Nguyen, Başkan Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme’nin iptal ettiği vergilerin yerine açıkladığı %15’lik küresel tarifenin sterlin için olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Commerzbank: Sterlin, Trump’ın yeni tarifeleriyle baskı altında
Takip Et

İngiltere’nin, daha önce ABD ile müzakere ettiği %10’luk tarifenin üzerinde bir yükle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Nguyen, sterlin ve diğer para birimlerinin görünümünün mevcut ticaret anlaşmalarının ne ölçüde korunabileceğine bağlı olacağını söyledi. "İngiltere Merkez Bankası açısından bu yeni tarife belirsizliği, faizleri yeniden indirmek için bir gerekçe daha olabilir ve bu da sterlinin zayıflığını şimdilik pekiştirir" değerlendirmesinde bulundu.

Goldman Sachs: Yeni tarifelerin enflasyona etkisi sınırlı olacakGoldman Sachs: Yeni tarifelerin enflasyona etkisi sınırlı olacakKüresel Ekonomi

 