  3. Commerzbank: Sterline yönelik beklentiler olumsuzlaşıyor
2025’in büyük bölümünde sterlin için kayda değer bir hareketlilik yaşanmadığna işaret eden Commerzbank, ancak yeni bütçenin sunumunun yaklaşmasıyla tablonun değiştiğine dikkat çekti.

"İngiliz hükümetin güvence vermeye çalışmasına rağmen, ortaya atılan farklı öneriler ve kimi zaman aceleyle hazırlanmış görünen fikirler, bu bütçenin gerçekten önceki olandan daha iyi olup olmayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor" diyen Commerzbank, "Bu belirsizlikler, yatırımcıların sterline yönelik beklentilerini olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki aylarda, yılın ilk yarısına kıyasla daha zayıf bir performans sergilemesi bekleniyor. Piyasalarda bütçenin içeriği kadar, hükümetin ekonomik güveni yeniden tesis edip edemeyeceği de yakından izlenecek" değerlendirmesini yaptı.

Commerbank EUR/GBP'nin 2025 sonunda 0,88, 2026 ortasında 0,89 ve 2026 sonunda 0,87 olmasını beklerken, 2027 sonu içinde 0,85 tahmininde bulundu.

GBP/USD için 2025 sonu tahmini 1,33; 2026 ortası 1,35 ve 2026 sonu 1,40 olurken, 2027 sonu için betlenti 1,41 olarak ortaya kondu.

