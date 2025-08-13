  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Commerzbank'tan 'TL' analizi
Takip Et

Commerzbank'tan 'TL' analizi

Alman bankacılık devi Commerzbank, Türkiye'nin cari işlemler dengesindeki kötüleşme, TL'nin temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koyuyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Commerzbank'tan 'TL' analizi
Takip Et

Commerzbank'a göre, Türkiye'nin son cari işlemler dengesi verilerindeki kötüleşme, liranın temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koydu. Haziran ayında cari açık beklentilerin üzerinde 2,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Commerzbank'tan Tatha Ghose'nin bir notunda belirtildiği üzere, Mayıs ayındaki toparlanmaya rağmen sermaye akışlarının cansız kalması, döviz rezervleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Ekonomist, Türkiye'nin uzun süredir devam eden makroekonomik dengesizliklerinin yeniden dikkat çektiğini; özellikle yüksek faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkisini ortadan kaldıran güçlü hanehalkı tüketiminin öne çıktığını belirtti. Ghose, bu dengesizliklerin ve tutarsız cari işlemler performansının, liranın temel göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Yeni Fed başkanı kim olacak? İşte konuşulan 11 isim!Yeni Fed başkanı kim olacak? İşte konuşulan 11 isim!Küresel Ekonomi

 

Finans
ABD tahvil getirileri düşüşte! Kritik veri etkili oldu
ABD tahvil getirileri düşüşte! Kritik veri etkili oldu
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Asya borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor
Nikkei 225 Endeksi rekor üzerine rekor kırıyor
Nikkei 225 Endeksi rekor üzerine rekor kırıyor
Küresel piyasalar ABD verisinin ardından pozitif
Küresel piyasalar ABD verisinin ardından pozitif
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (13 Ağustos dolar - Euro fiyatları)