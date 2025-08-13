Commerzbank'tan 'TL' analizi

Commerzbank'a göre, Türkiye'nin son cari işlemler dengesi verilerindeki kötüleşme, liranın temel göstergelerinin zayıf kaldığını ortaya koydu. Haziran ayında cari açık beklentilerin üzerinde 2,0 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Commerzbank'tan Tatha Ghose'nin bir notunda belirtildiği üzere, Mayıs ayındaki toparlanmaya rağmen sermaye akışlarının cansız kalması, döviz rezervleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Ekonomist, Türkiye'nin uzun süredir devam eden makroekonomik dengesizliklerinin yeniden dikkat çektiğini; özellikle yüksek faiz oranlarının enflasyon üzerindeki etkisini ortadan kaldıran güçlü hanehalkı tüketiminin öne çıktığını belirtti. Ghose, bu dengesizliklerin ve tutarsız cari işlemler performansının, liranın temel göstergelerinde herhangi bir iyileşme olmadığını gösterdiğini vurguladı.