Commerzbank’tan yen uyarısı: Japon hisseleri yükseldikçe baskı artabilir
Commerzbank, Japon hisselerindeki yükseliş ve BOJ politikalarına ilişkin belirsizliğin yen üzerindeki değer kaybı baskısını artırabileceğini belirtti.
Commerzbank, Japon hisse senedi piyasalarındaki yükselişin yen üzerindeki değer kaybı baskısını artırabileceğini belirtti.
Banka, Japon hisselerinin yaklaşık %35'inin yabancı yatırımcıların elinde bulunduğunu ve bu pozisyonların önemli bölümünde kur riskinden korunma işlemleri yapıldığını ifade etti. Hisse fiyatları yükseldikçe yatırımcıların hedge pozisyonlarını artırmasının yen üzerinde ilave satış baskısı yaratabileceği değerlendiriliyor.
Commerzbank ayrıca, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) para politikasına ilişkin belirsizliğin önümüzdeki haftalarda yen üzerindeki baskıyı artırabileceğini kaydetti.
Dolar/yen 159,28 civarında işlem görürken, parite gün içinde 159,37 ile son 11 günün en yüksek seviyesini gördü.