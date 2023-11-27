Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın duyurduğu toplumsal kredi notu nedir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplumsal kredi notu açıklaması merak konusu oldu. Yılmaz, Merkez Bankası'nın üzerinde çalıştığını duyurduğu toplumsal kredi notunu bir örnekle açıkladı.
Hüseyin GÖKÇE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın toplumsal kredi notu adlı bir konu üzerinde çalışma yaptığını söyledi.
Sistemin temelinin, belli alanda kredi veren bankaları düzenlemelerle teşvik edeceklerinin altını çizen Yılmaz şunları söyledi:
* Batı'da bu tür uygulamalar var. Şöyle diyelim ki teknolojik yatırımlara siz daha fazla kredi verilmesini istiyorsunuz veya sosyal birtakım konulara da sosyal açıdan önemli gördüğünüz birtakım işlere daha fazla kredi sağlanmasını istiyorsunuz. Bankacılık sistemi kanalıyla. Bunu yapan bankaların karşılık oranlarını ayarlayabiliyorsunuz. Büyüme performanslarına daha fazla esneklik sağlayabiliyorsunuz. Yaptığınız düzenlemelerle, tabii objektif bir şekilde, ölçerek bu çalışmayı Merkez Bankamız, Bankacılar Birliği'yle bankalarla birlikte yürütüyor.