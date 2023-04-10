CVK'ya, yurt içi kurumsaldan 9,5 kat talep

Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (CVKMD) halka arz sonuçları belli oldu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza ise 1 milyon 470 bin 906 kişi katıldı.

Halka arz fiyatı 1 TL nominal bedelli pay başına 105 TL olan CVK Maden'e, yurt içi kurumsal yatırımcıdan 9,5 kat talep gelirken, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,67 katı talep geldiği açıklandı.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor: