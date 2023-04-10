CVK'ya, yurt içi kurumsaldan 9,5 kat talep
CVK Maden'in halka arz sonuçları açıklandı. Şirket tarafından KAP'da yayımlanan açıklamaya göre şirketin toplam halka arz büyüklüğü 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza yurt içi bireysel yatırımcıdan 4,2 kat talep gelirken, yurt içi kurumsal yatırımcının talebi ise nihai tahsisat tutarının 9,5 katı oldu.
Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilmiş olan CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (CVKMD) halka arz sonuçları belli oldu.
Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin toplam halka arz büyüklüğü 882 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arza ise 1 milyon 470 bin 906 kişi katıldı.
Halka arz fiyatı 1 TL nominal bedelli pay başına 105 TL olan CVK Maden'e, yurt içi kurumsal yatırımcıdan 9,5 kat talep gelirken, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,67 katı talep geldiği açıklandı.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklaması aşağıda bulunuyor:
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“CVKMD”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 06.04.2023 ve 07.04.2023 tarihlerinde, Tera Yatırım Konsorsiyum Liderliğinde “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile gerçekleşmiştir.
Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL’den 42.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 7.000.000 TL nominal değerli 7.000.000 adet B grubu pay ile ortak satış kapsamında 1.400.000 TL nominal değerli 1.400.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 8.400.000 TL nominal değerli 8.400.000 adet B grubu pay halka arz edilmiştir.
Şirket paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 105 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 882.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,28 katı, Şirket Çalışanlarına nihai tahsisat tutarı ve miktarı kadar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 9,57 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,67 katı talep gelmiştir. Halka arza toplamda 1.470.906 yatırımcı katılmış olup 1.452.252 yatırımcıya dağıtım gerçekleşmiştir.