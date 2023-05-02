CW Enerji'nin halka arzına 5 kat talep
CW Enerji'nin toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 258 milyon TL olarak gerçekleşirken, şirketin halka arzına 4,97 kat talep geldi.
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 3 milyar 258 milyon TL olarak gerçekleşti. CW Enerji'nin halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi geldi.
QNB Finans Yatırım'dan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:
"CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin ("CW Enerji" veya "Şirket") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 26-27-28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.
Halka arzda birim fiyat 108,60 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 5.000.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.
Toplam halka arz büyüklüğü 3.258.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 25.000.000 TL nominal değerli payların 4,97 katına denk gelen 124.365.483 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.
Halka arzda, ek satış hariç, Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 4,26 katı ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 7,83 katı talep gelmiştir."