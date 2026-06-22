Danimarka bankadan Euro/dolar tahmini

Danske Bank, son döviz ve sabit getirili menkul kıymetler raporunda EUR/USD paritesindeki aşağı yönlü baskının sürmesini beklediğini bildirdi.

Bankanın 22 Haziran 2026 tarihli değerlendirmesine göre EUR/USD, cuma günkü işlemlerde düşüşünü genişleterek 1,15 seviyesinin belirgin biçimde altına indi. Orta Doğu'daki gelişmeler, ABD ile İran arasında beklenen görüşmeler ve ABD Merkez Bankasının sıkılaşmaya yönelebileceği beklentisi piyasalarda etkili oldu.

Danske Bank, dolar için olumlu görünümünü korurken İsveç kronu, Norveç kronu ve sterlinin avro karşısında zayıf seyretmesini bekliyor.

Banka, EUR/USD paritesine ilişkin 6 aylık tahminini 1,13, 12 aylık tahminini ise 1,12 olarak açıkladı.

EUR/SEK tahminlerinde değişiklik yapılmadı. Artan enflasyon riskinin İsveç kronu üzerinde baskı oluşturacağı değerlendirilirken paritenin 6 ayda 11,00, 12 ayda 11,20 seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.

Danske Bank, Norveç kronundaki son değer kaybının ardından EUR/NOK tahminini hafif yukarı yönlü revize etti. Kısa vadeli faiz farklarının daralması, enerji fiyatlarındaki gerileme ve ABD reel faizlerindeki yükseliş gerekçe gösterilirken 12 aylık hedef 11,80 olarak belirlendi.

EUR/DKK'nın kısa vadede 7,4725'e, 6-12 aylık dönemde 7,4700'e gerilemesi; EUR/GBP'nin ise aynı dönemde 0,89'a yükselmesi öngörüldü.

Raporda, İsviçre Merkez Bankasının güvercin mesajlarının ardından EUR/CHF'nin yükseldiği, İngiltere'deki siyasi gelişmelerin ise EUR/GBP'yi desteklediği belirtildi.