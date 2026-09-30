DAX 40 %0,6 artıda: Teknoloji öncülüğünde toparlanma

Avrupa piyasaları, küresel makroekonomik risklerin hafiflemesiyle birlikte moral buldu. Almanya'nın borsa göstergesi olan DAX 40 endeksi, %0,6 değer kazanarak 25.400 puan sınırının üzerindeki yerini sağlamlaştırdı. Bu hareketle birlikte üst üste ikinci kazanç seansını geride bırakan borsa kararlı duruşunu korurken, küresel tahvil getirilerinin istikrara kavuşması ve petrol fiyatlarında gözlenen aşağı yönlü seyir piyasadaki alıcılı seyri destekleyen ana unsurlar oldu. Endeks, her ne kadar aylık bazda %2,7'lik bir kayba doğru ilerlese de, üçüncü çeyrek genelinde yatırımcısına %2,2'lik net bir kazanç sağlama yolunda ilerliyor.

Jeopolitik düğüme rağmen enerji arzında nefes alma alanı

Piyasalardaki iyimserliğin en önemli dayanaklarından biri, küresel enerji koridorlarına dair endişelerin yatışması oldu. ABD ile İran hattındaki diplomatik müzakerelerin duraklama noktasına gelmesine rağmen, Orta Doğu kaynaklı enerji akışlarında gözlenen fiziki iyileşmeler arz korkularını büyük ölçüde törpüledi. Bu duruma ABD'nin acil durum rezervlerinden gerçekleştirdiği stratejik ham petrol arzı da eklenince, enerji maliyetleri üzerindeki spekülatif baskı kırıldı. Maliyet tarafındaki bu gevşeme, imalat odaklı Alman devleri için can suyu niteliği taşırken, piyasaların gözü şimdiden Euro Bölgesi ve ABD cenahından gelecek olan kritik yeni enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

ABD'den gelen yapay zeka rüzgarı teknoloji hisselerini yükseltti

Sektörel bazda incelendiğinde, yükselişin lokomotifliğini küresel teknoloji hisselerinin üstlendiği görülüyor. Beyaz Saray’da sanayi liderleriyle gerçekleştirilen kritik zirvenin ardından, yeni federal yapay zeka düzenlemelerinin reddedildiğine yönelik sinyaller teknoloji dünyasında doping etkisi yarattı. Regülasyon baskısının hafiflemesiyle küresel bir ralli başlarken, Frankfurt Borsası’ndaki teknoloji ve yarı iletken hisseleri de bu dalgadan en çok faydalananlar oldu. Teknolojinin yanı sıra sanayi, ilaç, sağlık hizmetleri ve kamu hizmetleri sektörleri de günü güçlü primlerle tamamlayarak endeksin yukarı yönlü ivmesini besledi.

Öne çıkan hisseler ve teknik görünüm

Günün öne çıkan şirket performanslarında yapı malzemeleri üreticisi Heidelberg Materials %1,7'lik yükselişle listenin ilk sıralarında yer alırken, havacılık ve motor sanayi devi MTU Aero Engines %1,6'lık primle endeksteki yerini sağlamlaştırdı. DAX endeksinin 25.400 puan üzerindeki bu kararlı duruşu, önümüzdeki günlerde kısa vadeli satıcılı baskıyı tamamen kırabilecek bir potansiyele sahip. Yatırımcıların risk iştahını sürdürmesi ve enflasyon verilerinin beklentiler dahilinde gelmesi durumunda, Frankfurt Borsası’nın çeyreklik kazançlarını koruyarak yeni zirveleri test etmesi beklenebilir.