Deniz Portföy, Çağla GSYF'yi hayata geçirdi

Deniz Portföy, Teknopark İstanbul işbirliğiyle Teknopark İstanbul Çağla Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu (Çağla GSYF) hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de teknoloji girişimciliğini ve yenilikçi üretim kapasitesini desteklemek amacıyla hayata geçirilen Çağla GSYF, erken aşama teknoloji girişimlerine odaklanıyor.

Finansmanın yanı sıra mentörlük, ticarileşme ve ekosistem entegrasyonunu destekleyen Çağla GSYF, küresel ölçekte rekabet edebilecek girişimlerin ortaya çıkmasını ve Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deniz Portföy Genel Müdürü Haldun Alperat, girişim sermayesi fonları aracılığıyla Türkiye'nin yenilikçi fikirlerine uzun vadeli ve nitelikli kaynak sağlamayı, Türkiye'de inovasyonun ve girişimcilik ekosisteminin güçlü ve dengeli biçimde gelişimine katkı sunmayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Fonun, yalnızca finansman sunan yapı olmanın ötesinde olduğunu aktaran Alperat, "Çağla GSYF, girişimlerin ürün geliştirme süreçlerini mentörlükle destekleyen ve ekosistemde yatırım akışını güçlendiren bütüncül model olarak tasarlandı." ifadesini kullandı.

Alperat, fintek, oyun, yeşil teknoloji, mobilite ve yapay zeka gibi alanlarda tohum öncesi ve tohum aşamasındaki girişimlere yatırım yaparak, Türkiye'nin teknoloji üretimine ve erken aşama başarı hikayelerine katkı sağlayacak olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Abdurrahman Akyol da fon ile girişimcilere sadece finansal kaynak sağlamakla kalmadıklarını, erken aşama girişimlerin ürün geliştirme süreçlerine ivme kazandıran kapsamlı ve sürdürülebilir destek mekanizması sunduklarını vurguladı.

Savunma, biyoteknoloji, fintek, oyun ve yapay zeka gibi alanlardaki tohum öncesi ve tohum aşaması projeleri destekleme vizyonları kapsamında firmaları belirlediklerine dikkati çeken Akyol, şunları kaydetti:

"Bunlara değişen oranlarda toplamda 500 bin dolara yakın yatırım kararı aldık. Birkaç yıl içerisinde toplamda 10 milyon dolara ulaşacak fon hacmimizle, girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırarak, Teknopark İstanbul ekosisteminin gücüne güç katmaya devam edeceğiz."