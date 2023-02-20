Deniz Yatırım: Havacılık hisselerinde risk yok

Deniz Yatırım, geçtiğimiz gün yayınladığı araştırma raporunda havacılık sektörünü değerlendirdi. Raporda, Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yapılan ücretsiz uçuşların artı maliyet oluşturduğu belirtilirken, "Uçuşlar insani kurtarma uçuşu olduğundan, maliyetler normal uçuşlara göre daha az" şeklinde dikkat çekildi.

Araştırma raporunda, şirketlerin uzun vadeli hedefleri üzerinde bir etki yapmasının beklenmediği belirtilirken; "Havalimanı kullanımı ve hava üssü kullanımı gibi maliyetler oluşmamaktadır. Ayrıca, oluşan bu artı maliyetlerin TL cinsinden olması, havayolları toplam uçuşları içinde küçük bir paya sahip olması ve düşük sezonda olunmasıyla şirketlerin marjları ve uzun vadeli hedefleri üzerinde bir etki yapmasını beklememekteyiz" denildi.

Deniz Yatırım, raporunda borsada işlem gören havacılık sektörü şirketlerini de ayrı ayrı değerlendirdi.

Türk Hava Yolları için, "Türk Hava Yolları depremin ilk gününden bugüne 1.135 sefer ile 203.942 kişilik arama-kurtarma ve yardım ekibini deprem bölgelerine ulaştırmış, 1.110 sefer ile 200.357 kişiyi tahliye etmiş ve 121 kargo seferi ile 7.376 (2.930 yurt içi, 4.446 yurt dışı) ton yardım malzemesini afet bölgelerine sevk etmiştir" olarak kaydedildi.

Aracı kurum, Pegasus'u ise şöyle değerlendirdi: Pegasus yaptığı 459 ücretsiz seferle 87.565 kişiyi tahliye etmiştir. Ücretsiz tahliye uçuşları 19 Şubat’a kadar sürdürecektir.

TAV Havalimanları için yaptığı açıklamada, "Şirket, 15 Şubat günü 4Ç22 finansal sonuçları ardından yaptığı telekonferansta deprem bölgesinde işlettiği havalimanı bulunmaması dolaysıyla depremden etkilenmediklerini açıkladı" olarak belirtti.