DenizBank'a deprem bölgesi için 118 milyon dolar kredi

DenizBank, deprem bölgesi için Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Fransız Kalkınma Ajansı iştiraki Proparco ve Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu'ndan (EFSE) 118 milyon dolar kredi temin etti. Temin edilen finansman, tarımsal iş gücünün bölgede kalarak üretime devam etmesi ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi hedefiyle kullanılacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan DenizBank Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırım Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi Bora Böcügöz, tarım sektörünü ülke geleceği açısından 20 yılı aşkın süredir sahiplendiklerini belirterek, küçük ölçekli çiftçilere bizzat köylerinde ve tarlalarında finansman sağladıklarını anlattı.

Türkiye'deki tarım arazilerinin ve bitkisel üretimin önemli bir kısmının bulunduğu deprem bölgesinde, yaşanan büyük yıkım sonrası üretimin devam etmesi için IFC, Proparco ve EFSE ile güçlerini birleştirdiklerini kaydeden Böcügöz, sağladıkları finansmanın tarımla uğraşan depremzedelerin yeniden hayata dönmelerine ve ekonomik olarak güçlenmelerine katkıda bulunacağını bildirdi.

"İlk andan itibaren bireysel müşterilerimizin de yanındayız"

Bora Böcügöz, aynı zamanda bireysel müşterilere yönelik finansman desteğiyle depremin ilk anlarından itibaren olduğu gibi onların yanında durmaya devam ettiklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu: "Banka olarak mayıs ayında yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon işlemimiz kapsamında temin ettiğimiz kaynakların önemli bir kısmını deprem bölgesinde yerleşik müşterilerimize aktardık. Ardından eylül ayında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile depremden doğrudan etkilenen bireylere ve işletmelere kredi sağladık. Şimdi de IFC, Proparco ve EFSE'den temin ettiğimiz bu finansman ile deprem bölgesinin kalkınması için yurt dışından edindiğimiz kaynakları 330 milyon dolara çıkararak ülkemizin en bereketli topraklarının bulunduğu afet bölgesinde hem tarımın geleceği hem de insanlarımızın yaşam koşullarının iyileşmesi için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz."