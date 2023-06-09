DenizBank’tan 530 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

DenizBank, sürdürülebilirlik performans hedefleri içeren sendikasyon kredisini ilave kaynak artışıyla yüzde 117 oranında yeniledi. Bu işlemle 2023 yılı başından bu yana DenizBank’ın ekonomiye kazandırdığı kaynak 1,4 milyar doları aştı. Katılımcı sayısının 15’ten 22’ye çıktığı sendikasyon işlemiyle DenizBank, afet bölgesindeki çiftçi ve KOBİ’leri, kadın işletmelerin finansmana erişimini ve yenilenebilir enerji yatırımlarını destekleyecek.

Mizuho Bank’in Aracı Banka olduğu işlem, Abu Dhabi Commercial Bank, Emirates NBD Capital ve ICBC Türkiye koordinatörlüğünde gerçekleşti. Emirates NBD Capital, Standard Chartered Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation işlemde ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) Koordinatörü olarak rol aldı.

“Sürdürülebilirlik hedeflerimizden sapmıyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, şunları kaydetti: “Yüzde 117 ile sektörün en yüksek çevirme oranına ulaşarak 530 milyon dolar yurt dışı kaynak sağlıyoruz. İşlemimizde farklı ülkelerden 7 yeni katılımcı bankamızın bulunması, uluslararası piyasalardaki güvenilir pozisyonumuz ve itibarımızın göstergesi olarak bizi gururlandırıyor. 2023 yılı başından bu yana Bankamızın ekonomiye kazandırdığı taze kaynak miktarı sendikasyon işlemimizle birlikte 1,4 milyar doları aştı. Bu işlem için kendimize; 6 Şubat depreminden etkilenen çiftçi ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin faaliyetlerini en az hasarla sürdürebilmeleri için kaynak yaratmak, kadın KOBİ’lerimizin finansmana erişimlerini artırarak ekonomiye daha fazla kadın gücü kazandırmak ve güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve bio enerji gibi yenilenebilir enerji yatırımlarını desteklemek gibi sürdürülebilirlik performans hedeflerini belirledik. Sendikasyon kredimizle eş zamanlı olarak, afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için 20 milyon dolar tutarında bir finansman da sağlıyoruz. Böylece deprem ilintili olarak yurt dışından temin ettiğimiz kredi miktarı 80 milyon dolara ulaşıyor.”