Denizbank'tan 610 milyon dolarlık seküritizasyon

Denizbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 610 milyon ABD doları tutarında 7 yıla varan vadeli seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir" denildi.