  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. Denizbank'tan 610 milyon dolarlık seküritizasyon
Takip Et

Denizbank'tan 610 milyon dolarlık seküritizasyon

Denizbank 610 milyon dolar tutarında 7 yıla varan vadeli seküritizasyon finansmanı temin etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Denizbank'tan KAP'a yapılan açıklamada, "Yurt dışı nakit havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında gelecekteki nakit akışı işlemi ve hazine finansmanı işlemi de dâhil olmak üzere yapının gerektirdiği diğer işlemleri gerçekleştirmek suretiyle 610 milyon ABD doları tutarında 7 yıla varan vadeli seküritizasyon finansmanı temin edilmiştir" denildi.