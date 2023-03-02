Deprem bölgesinde 19.5 bin yatırımcı kaybı

İSTANBUL / EKONOMİ

Türkiye’nin büyük deprem felaketiyle sarsıldığı şubatta Borsa İstanbul BİST100 endeksi ayı yüzde 5,24 yükselişle tamamlasa da yılın başından bu yana yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcı sayısının azalmasına neden oldu.

Deprem felaketi sonrası da sert kayıplar yaşayan BİST100 endeksi alınan önlemlerle kendini toparlamıştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre şubat ayında Borsa İstanbul’da 132 bin 909 yatırımcı çıkış yaparken depremden etkilenen 10 ilde ise bir ayda 19 bin 536 yatırımcı pay piyasalarını terk etti. Yatırımcı sayısındaki azalmaya karşın hem toplamda hem de deprem bölgesinde hisse senedi piyasasındaki portföy değeri artış gösterdi.

Büyük tartışmalara rağmen depremin ardından Borsa İstanbul işleme açılmış 8 Şubat’ta ise ara verilerek 15 Şubat’ta BES fonlarının hisse senedi payını artırması başta olmak üzere alınan bir çok önlemle yeniden açıldı. Ardından ay sonunda Türkiye Varlık Fonu’nun da borsada 1 milyar dolar seviyesinde alım yapacağı haberi şubat ayının pozitif kapanmasını sağladı.

Ancak tüm bu önlemlere rağmen borsadaki dalgalanma devam ediyor. Uzmanlar özellikle borsaya yeni gelen ve sürekli kazanmaya alışmış, düşüş yaşamamış yatırımcıların tedirginliğinin pay piyasalarında hem düşüşleri sertleştirdiğini hem de iyi haberle çıkan borsayı satıp çıkış fırsatı olarak değerlendirdiğini söyledi.

MKK aylık verilerine göre Ocak 2023’te hisse senedi piyasasında yerli ve yabancı yatırımcı sayısı 3 milyon 987 bin 626 kişi iken Şubat 2023'e gelindiğinde 3 milyon 854 bin 686'ya geriledi ve 132 bin 940 oldu.

MKK günlük verilerinden takip edildiğinde ise 6 Şubat’ta gerçekleşen deprem

felaketinin ardından pay piyasalarını terk eden yatırımcı sayısı da 140 bin 598 olarak hesaplandı. MKK ay sonu verilerine göre de bakiyeli yatırımcı sayısı 28 Şubat’ta 3 milyon 865 bin 456 olurken ocak sonundaki 3 milyon 998 bin 326'ya indi.

Portföy büyüklüğü artış gösterdi

MKK verilerine göre ocakta 2 trilyon 285 milyar 487 milyon lira olan portföy büyüklüğü ise şubat sonunda 2 trilyon 399 milyar 235 milyon liraya yükseldi. Yerli yatırımcının portföy büyüklüğü de 1 trilyon 617 milyar 214 milyon liradan 1 trilyon 717 milyar 163 milyon liraya yükseldi.

MKK’nın pay senedi piyasalarındaki toplam bakiyeli portföy büyüklüğü de ocak ayında 5 trilyon 500 milyar lira iken şubat sonunda 5 trilyon 860 milyar liraya çıktı. Bu da alınan tedbirler ve destekler ile enflasyon etkisiyle portföy büyüklüğünde yükseliş yaşandığını gösterdi.

Deprem bölgesinde ise tüm illerde yatırımcı kaybı var. MKK verilerine göre Kahramanmaraş’ta ocakta 29 bin 173 olan yatırımcı sayısı 2 bin 914 gerilemeyle 26 bin 979’a indi. Deprem bölgesinde en fazla yatırımcı sayısına sahip illerden biri olan Hatay’da ise ocakta 60 bin 919 olan yatırımcı sayısı şubatta 2 bin 175 gerilemeyle 58 bin 744’e geriledi. Gaziantep’te 2 bin 555 kişilik kayıpla yatırımcı sayısı 46 bin 762’ye, Malatya’da bin 63 azalışla 25 bin 943’e, Diyarbakır’da 2 bin 757 kişilik düşüşle 31 bin 331’e, Kilis’te 302 kişilik azalmayla 3 bin 723’e, Şanlıurfa’da bin 731 kişi azalmayla 26 bin 867 kişiye, Adıyaman’da 950 kişilik düşüşle 26 bin 867, Osmaniye’de bin 40 kişilik azalmayla 19 bin 301’e, Adana’da da 4 bin 769 kişilik azalmayla 106 bin 833 kişiye indi.

Yatırımcı sayısındaki düşüşe karşın şubat başında deprem bölgesindeki portföy büyüklüğü 56 milyar 186 milyon TL iken ay sonu yüzde 6,4 artışla 59 milyar 780 milyon liraya çıktı. Bölgedeki yatırımcıların kişi başı ortalama portföy büyüklüğü de 16 bin lira arttı.