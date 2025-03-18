Deprem bölgesine 400 milyon Euro finansman daha geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığına göre, çeşitli alanlar için uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman çalışmaları devam ediyor.

Dünya Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 200’er milyon Euroluk toplamda 400 milyon Euro eş finansman temin edildi.

Bu finansmanın, deprem bölgesindeki kırsal konutların yenilenmesi ve bölgede yeni inşa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kullanılacağı belirtildi.

Finansman kaynağının yaklaşık 2 bin 800 kırsal konutun yenilenmesi ve yeniden inşası için hedeflendiği belirtilirken, proje kapsamında mümkün olduğu ölçüde yerinde yeniden inşanın tercih edileceği ve söz konusu binaların deprem dayanıklılığı yanı sıra su, enerji ve ısı verimliliğinin de geliştirileceği belirtildi.

Deprem bölgesine toplamda 5,5 milyar dolar

Yeni finansmanla birlikte 2023 yılından bugüne kadar deprem bölgesinin yeniden imarı ve kalkınması amacıyla yaklaşık 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman sağlanmış oldu.

400 milyon Euro tutarındaki finansmanla beraber, proje finansmanı amacıyla 2025 yılında sağlanan uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman tutarı yaklaşık 1,1 milyar dolara ulaştı.

"Bölgenin yeniden imarı önceliğimiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yeniden imarının en önemli önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgenin yeniden inşası için uluslararası finansman kuruluşlarıyla işbirliklerinin sürdüğünü belirten Şimşek, "Deprem bölgesi için sağlanacak finansmanın yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Türkiye'nin ekonomisine ve programımıza duyulan güven, ülkenin dış finansman temininde kendini gösteriyor. Bu kaynaklar, kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir sonucudur" dedi.