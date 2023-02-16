  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Finans
  3. Deprem felaketi haftasında 1.5 trilyon liraya dayandı
Takip Et

Deprem felaketi haftasında 1.5 trilyon liraya dayandı

Kur korumalı mevduat hesapları, Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığı geçen hafta 1 trilyon 483 milyar 418 milyon liraya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre; Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığı geçen hafta kur korumalı mevduat hesaplarında artış sürdü.

BDDK verilerine göre KKM hesapları 10 Şubat itibariyle 1 trilyon 483 milyar 418 milyon liraya çıktı.

KKM hesapları 6 Ocak haftasındaki gördüğü düşük seviyeden sonra yükselişini 5 haftadır sürdürüyor.