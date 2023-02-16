Deprem felaketi haftasında 1.5 trilyon liraya dayandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre; Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığı geçen hafta kur korumalı mevduat hesaplarında artış sürdü.

BDDK verilerine göre KKM hesapları 10 Şubat itibariyle 1 trilyon 483 milyar 418 milyon liraya çıktı.

KKM hesapları 6 Ocak haftasındaki gördüğü düşük seviyeden sonra yükselişini 5 haftadır sürdürüyor.