Deutsche Bank: İngiltere'de yeni harcama adımları gündeme gelebilir

Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja’ya göre, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves 3 Mart’ta yapılacak bahar açıklamasında yeni harcama önlemleri duyurabilir.

Bu adımın, Mayıs ayında gerçekleşecek yerel belediye seçimleri öncesinde iktidardaki İşçi Partisi’ne desteği artırma amacı taşıyabileceği belirtiliyor.

Raja, olası harcama önlemlerinin görece küçük çaplı olacağını ifade ediyor. Ayrıca, bahar açıklamasının büyük ölçüde sınırlı bilgi sunacağına dikkat çekiyor. Bunun nedeni olarak, İngiltere bütçesinin yalnızca üç ay önce açıklanmış olması gösteriliyor.