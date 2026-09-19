Deutsche Bank: Piyasa dar bantta tutunuyor, pozisyon temkinli

Deutsche Bank'a göre küresel hisse senedi piyasaları, üst üste gelen olumsuz haber akışına rağmen dar bir bantta tutunmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, faizlerdeki yukarı yönlü seyir, jeopolitik tansiyon ve ticaret tarafındaki gerilime ek olarak yapay zekaya ilişkin endişeler gündemde kalırken, endekslerde geniş çaplı bir kırılma yaşanmıyor. Buna karşın yatırımcı pozisyonlanmasının temkinli kaldığı görülüyor.

Sistematik tarafta maruziyet artıyor, ihtiyari yatırımcı frene basıyor

Raporda öne çıkan en net ayrışma sistematik ve ihtiyari yatırımcılar arasında yaşanıyor. Volatilitenin düşük seyretmesi, sistematik stratejilerin hisse senedi maruziyetini artırmasının önünü açıyor. Mevcut durumda volatilite 90'ıncı yüzdelik dilimde 0,87 standart sapma seviyesinde bulunuyor. Bu seviye, algoritmik ve volatilite odaklı fonların risk iştahını destekliyor.

İhtiyari tarafta ise tablo tam tersi. İhtiyari yatırımcıların pozisyonu 0,06 standart sapma ile 46'ncı yüzdelik dilime çekilmiş durumda. Bu seviye neredeyse nötr olarak kabul ediliyor. Yani aktif karar alan yatırımcılar, piyasadaki yükselişe temkinli yaklaşıyor. Anket bazlı duyarlılık göstergelerinin uzun vadeli aralığın en dibine, 5'inci yüzdelik dilime kadar gerilemesi de bu temkinli duruşu teyit ediyor.

Mevcut pozisyonlanma %10'luk büyümeyi fiyatlıyor

Genel çerçevede büyük ölçekli hisse senedi pozisyonlanması 0,35 standart sapma ile 65'inci yüzdelik dilimde yer alıyor. Bu seviye, piyasanın mütevazı bir fazla ağırlıkta durduğuna işaret ediyor. Deutsche Bank'a göre bu pozisyonlanma düzeyi, yıllık yaklaşık %10'luk bir kazanç büyümesi ile uyumlu.

Banka, bu oranın sahadaki büyüme dinamiklerinin ima ettiğinin oldukça gerisinde kaldığını vurguluyor. Mevcut büyüme patlamasının çok daha güçlü bir kar artışına işaret ettiğini belirten Deutsche Bank, yaklaşan üçüncü çeyrek bilanço sezonunda %30 civarında bir kar büyümesi öngörüyor. Sezonun yaklaşık bir ay içinde başlaması bekleniyor. Bu da mevcut pozisyonlanmanın bilanço dönemine oldukça defansif bir noktadan girdiğini gösteriyor.

FOMC sonrası bildiğimiz fiyatlama

Bu haftaki Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına verilen tepki, son dönemdeki klasik kalıbı izledi. Hisse senetleri toplantı gününde baskı altında kaldı ve geriledi, ertesi gün ise toparlanarak kayıplarını telafi etti.

Piyasa, bir yandan keskin şekilde yükselen petrol fiyatları ve faiz oranlarıyla mücadele ederken, diğer yandan tırmanan jeopolitik ve ticaret gerilimleri ile yapay zeka kaynaklı endişelerle karşı karşıya kaldı. Tüm bu başlıklara rağmen endekslerin dar bir aralıkta kalmayı başarması, aşağı yönlü risklerin henüz agresif şekilde fiyatlanmadığını gösteriyor.

Teknoloji ve enerjide sınırlı iyimserlik, diğerlerinde zayıflık

Sektörel pozisyonlanma tarafında da temkinli iyimserlik öne çıkıyor. Büyük ölçekli teknoloji ve enerji sektörlerinde pozisyonlanma nötr seviyenin üzerinde bulunuyor, ancak bu fazla ağırlık oldukça sınırlı ve mütevazı düzeyde kalıyor.

Döngüsel sektörler ile tahvil benzeri savunma sektörlerinin büyük bölümünde ise düşük ağırlık dikkat çekiyor. Deutsche Bank'a göre bunun arkasında iki temel neden var: Büyüme endişeleri ve yükselen faizler. Bazı sektörlerde bu iki faktör aynı anda baskı yaratıyor ve yatırımcıların riskten kaçınmasına neden oluyor.