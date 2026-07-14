Deutsche Bank: Yuan, Euro karşısında yüzde 15 iskontolu

Bloomberg News'in haberine göre Deutsche Bank, Çin yuanının son dönemdeki yükselişine rağmen euro karşısında hâlâ düşük değerli olduğunu ve bunun Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı verdiği dış ticaret açığını artırdığını değerlendirdi.

Banka stratejisti Shreyas Gopal, satın alma gücü paritesi ve dış denge gibi çeşitli göstergelere dayanan hesaplamalara göre yuanın euro karşısında adil değerinin yaklaşık %15 altında işlem gördüğünü belirtti. Bu oran, bir yıl önce yaklaşık %20 seviyesindeydi.

Gopal, Avrupa'nın Çin karşısındaki rekabet gücü sorunlarının yalnızca EUR/CNY kurunun adil değerine yaklaşmasıyla çözülemeyeceğini ifade etti. Ancak Deutsche Bank, yuanın daha da güçlenmesinin bu sorunların hafifletilmesine katkı sağlayacağını değerlendirdi.