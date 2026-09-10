Deutsche Bank’tan altın fiyatlarında rekor beklentisi

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Deutsche Bank, altın fiyatlarında yükseliş beklentisini koruyor. Banka, altının önümüzdeki 12 aylık süreçte ons başına 5 bin dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Merkez bankalarının artan altın talebi, yatırımcı girişleri, doların zayıflama ihtimali, ABD ve küresel bütçe açıkları ile küresel ticaretteki belirsizlikler ise altın fiyatlarını destekleyebilecek başlıca faktörler arasında gösteriliyor.

Brent 2027’de 79 doları görebilir

Petrol tarafında Deutsche Bank, Orta Doğu kaynaklı arz kesintilerinin hafiflemesiyle ham petrol ve petrol ürünlerinin bulunabilirliğinin artmasını bekliyor. Bankanın Eylül 2027 Brent petrol tahmini varil başına 79 dolar seviyesinde. Orta Doğu’daki arz kesintilerinin sürmesi ise petrol fiyatları açısından yukarı yönlü risk olarak gösterildi.

Euro/dolar için 12 aylık hedef 1,20

Deutsche Bank, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişelerin dolar üzerinde baskı oluşturabileceğini ancak güçlü şirket kârları ve ABD’nin yapay zeka ekosistemine yönelik sermaye girişlerinin düşüşü sınırlamasını bekliyor. Bankanın 12 aylık euro/dolar tahmini 1,20 seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank’tan bakır tahmini

Raporda elektrik şebekeleri, yenilenebilir enerji, yapay zeka veri merkezleri ve altyapı yatırımlarından kaynaklanan talebin bakırı desteklediği belirtildi. Deutsche Bank, Eylül 2027 için bakır fiyatını ton başına 15 bin 100 dolar olarak öngörüyor., küresel piyasalara ilişkin eylül ayı görünüm raporunda altın, petrol, dolar ve bakıra yönelik 12 aylık tahminlerini paylaştı.