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Deutsche Telekom hisse geri alımı yapacak

Deutsche Telekom önümüzdeki yıl yeni bir hisse geri alımı başlatmayı ve bu yıl şimdiye kadarki performansına dayanarak daha yüksek bir temettü teklif etmeyi planlıyor.

Haber Merkezi
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Deutsche Telekom hisse geri alımı yapacak
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Alman telekomünikasyon grubu, yapay zeka kullanımının da yardımıyla 2027 yılına kadar gelir ve kazanç büyümesini hızlandırmayı ve 2025 yılında 2 milyar euroluk bir hisse geri alım programı başlatmayı planladığını söyledi.

Deutsche Telekom, net gelir ve hizmet gelirinin 2023 ile 2027 yılları arasında yıllık %4 oranında büyümesini beklediğini söyledi. Şirketin 2020-24 dönemi için önceki hedefleri yıllık gelir artışının %1 ila %2 arasında olmasını öngörüyordu.

Grubun, sektörde yakından izlenen bir ölçüt olan faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi ve kira giderleri sonrası düzeltilmiş kârının da aynı dönemde %4 ila %6 arasında artması bekleniyor. Şirket, 2020-24 döneminde bu metrik için yıllık %3 ila %5 büyüme hedeflemişti.

Deutsche Telekom ayrıca önümüzdeki yıl 2 milyar Euro'ya kadar yeni bir hisse geri alımı başlatmayı ve temettüyü hisse başına 0,77 euro seviyesinden 0,90 euroya çıkarmayı planladığını açıkladı.

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