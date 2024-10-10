Deutsche Telekom hisse geri alımı yapacak

Alman telekomünikasyon grubu, yapay zeka kullanımının da yardımıyla 2027 yılına kadar gelir ve kazanç büyümesini hızlandırmayı ve 2025 yılında 2 milyar euroluk bir hisse geri alım programı başlatmayı planladığını söyledi.

Deutsche Telekom, net gelir ve hizmet gelirinin 2023 ile 2027 yılları arasında yıllık %4 oranında büyümesini beklediğini söyledi. Şirketin 2020-24 dönemi için önceki hedefleri yıllık gelir artışının %1 ila %2 arasında olmasını öngörüyordu.

Grubun, sektörde yakından izlenen bir ölçüt olan faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi ve kira giderleri sonrası düzeltilmiş kârının da aynı dönemde %4 ila %6 arasında artması bekleniyor. Şirket, 2020-24 döneminde bu metrik için yıllık %3 ila %5 büyüme hedeflemişti.

Deutsche Telekom ayrıca önümüzdeki yıl 2 milyar Euro'ya kadar yeni bir hisse geri alımı başlatmayı ve temettüyü hisse başına 0,77 euro seviyesinden 0,90 euroya çıkarmayı planladığını açıkladı.