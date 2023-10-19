Dev ekonomilerin borçlanma maliyetleri artmayı sürdürüyor

Euro Bölgesi'nin önde gelen ekonomilerinin borçlanma maliyetleri artmaya devam ediyor. Almanya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 2,5 baz puan artışla yüzde 2,95'e yükselerek Temmuz 2011'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İtalya'nın 10 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi de 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 10 yıl vadeli tahvilin getirisi bu sabah yüzde 5,047 ile Kasim 2012'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.