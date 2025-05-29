Dev kurumlar, Nvidia için hedef fiyatları revize ediyor
Beklentilerden daha iyi mali sonuçlar açıklayan Nvidia için hedef fiyatlar yukarı yönlü revize ediliyor.
Morgan Stanley hedef fiyatını 160 dolardan 170 dolara, BofA 160 dolardan 180 dolara. Citi, 160 dolardan 180 dolara yükseltti.
Rosenblatt da Nvidia için hedef fiyatı 178 dolardan 200 dolara çıkardı. Tavsiyesini "Al" olarak korudu.
Raymond James hedef fiyatını 150 dolardan 165 dolara yükseltti.
Needham hedef fiyatını 160 dolar olarak devam ettirdi.Wells Fargo'nun Nvidia için hedef fiyatı 185 dolar, JPMorgan'ın 170 dolar.