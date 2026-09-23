  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. Dev tahvil fonundan ABD tahvillerinde yeni pozisyon
Takip Et

Dev tahvil fonundan ABD tahvillerinde yeni pozisyon

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından Pimco, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde sürdürdüğü düşük ağırlıklı pozisyonunu azaltmaya başladı. Şirketin yatırım direktörü Daniel Ivascyn, uzun vadeli tahvil getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkmasının yatırım açısından daha cazip seviyeler oluşturduğunu söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Dev tahvil fonundan ABD tahvillerinde yeni pozisyon
Takip Et

Yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık varlık yöneten Pimco, küresel tahvil satışlarının uzun vadeli getirileri yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine taşımasının ardından ABD devlet tahvillerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsiyor.

Bu kapsamda şirket, 5-7 yıl vadeli tahvillerdeki olumlu pozisyonunu azaltırken uzun vadeli tahvillere yönelik negatif pozisyonunu da küçültüyor.

Ivascyn, orta vadeli yatırım ufkunda mevcut seviyelerin iyi değer sunduğunu belirtirken, mevcut ortamın çeşitlendirme ve sabır gerektirdiğini ifade etti.

Yüzde 5 üzeri getiriler dikkat çekiyor

Ivascyn, Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırmasının tahvil piyasasındaki kötümserliği anlaşılır hale getirdiğini söyledi.

Euro Bölgesi tahvillerinde gözler PMI verilerindeEuro Bölgesi tahvillerinde gözler PMI verilerindeFinans

 