Dev tahvil fonundan ABD tahvillerinde yeni pozisyon
Dünyanın en büyük tahvil yatırımcılarından Pimco, uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde sürdürdüğü düşük ağırlıklı pozisyonunu azaltmaya başladı. Şirketin yatırım direktörü Daniel Ivascyn, uzun vadeli tahvil getirilerinin yüzde 5'in üzerine çıkmasının yatırım açısından daha cazip seviyeler oluşturduğunu söyledi.
Yaklaşık 2,3 trilyon dolarlık varlık yöneten Pimco, küresel tahvil satışlarının uzun vadeli getirileri yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine taşımasının ardından ABD devlet tahvillerinde daha dengeli bir yaklaşım benimsiyor.
Bu kapsamda şirket, 5-7 yıl vadeli tahvillerdeki olumlu pozisyonunu azaltırken uzun vadeli tahvillere yönelik negatif pozisyonunu da küçültüyor.
Ivascyn, orta vadeli yatırım ufkunda mevcut seviyelerin iyi değer sunduğunu belirtirken, mevcut ortamın çeşitlendirme ve sabır gerektirdiğini ifade etti.
Yüzde 5 üzeri getiriler dikkat çekiyor
Ivascyn, Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatları üzerinden enflasyon baskısını artırmasının tahvil piyasasındaki kötümserliği anlaşılır hale getirdiğini söyledi.