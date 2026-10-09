Dev tahvil fonundan çarpıcı tahmin: 26 yıl sonra bir ilk yaşanabilir

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Dünyanın en büyük tahvil fonlarından Pimco'nun CIO'su Dan Ivascyn, yüksek petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini artırması ve ABD'nin büyüyen kamu borcuna ilişkin kaygıların etkisiyle 10 yıllık ABD tahvil faizinin 2000 yılından bu yana ilk kez yüzde 6'ya yükselebileceğini belirtti.

Financial Times'a konuşan Ivascyn, tahvil faizinin kısa vadede sert yükselmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Ivascyn, zarar eden tahvil pozisyonlarını kapatan hedge fonlar ile kaldıraçlı yatırımcıların satışlarının bu hareketi hızlandırabileceğini kaydetti. Ivascyn, tahvil faizlerindeki ilave yükselişin hisse senetleri ve şirket tahvilleri gibi riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Faizin yüzde 5,5 veya üzerine çıkmasının kredi ve hisse senedi piyasalarında belirgin kayıplara yol açabileceğini ifade etti.

Küresel borçlanma maliyetleri ve varlık fiyatları açısından gösterge kabul edilen 10 yıllık ABD tahvil faizi, yılbaşından bu yana yaklaşık 120 baz puan yükseldi. Tahvil faizi, geçen hafta yüzde 5,34 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Küresel tahvil piyasaları, artan enerji maliyetlerinin enflasyonu körüklemesi ve yapay zekâ yatırımlarındaki büyümenin ekonomik faaliyeti desteklemesiyle bu yıl yoğun satış baskısı altında kaldı. Yatırımcılar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı bir döneme göre pozisyon alıyor.