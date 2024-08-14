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Dev varlık fonu hisselerde satışa geçti

Norveç'in varlık fonu Meta, Nordisk ve ASML'de hisse sattı.

Haber Merkezi
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Dev varlık fonu hisselerde satışa geçti
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Norveç'in 1,7 trilyon dolarlık egemen varlık fonu, Meta Platforms Inc, Novo Nordisk A/S ve ASML Holding NV'deki hisselerini azalttı.

Varlık fonunu yöneten Norges Bank Yatırım Yönetimi'nin verilerine göre, Meta'daki sahipliğini yıl ortasında yüzde 1,22'den yüzde 1,18'e düştü.

Fon, 31 Aralık'ta yüzde 1,87 olan Novo'daki hissesini yıl ortasında yüzde 1,75'e düşürürken, ASML'deki hissesi de aynı dönemde yüzde 2,61'den yüzde 2,54'e geriledi.

Fon, portföyünün içeriği hakkında geleneksel olarak yıllık bir güncelleme yapıyordu, ancak bundan sonra bunu yılda iki kez yapacak. Haziran sonunda Apple Inc., Microsoft Corp. ve Nvidia Corp. en büyük üç hisse senedi yatırımıydı.

Çarşamba günü ilk yarı sonuçlarını açıklaması planlanan fon, haziran ayı sonunda dünya çapında 8.800'den fazla şirkette hisseye sahipti ve tüm yatırımlarının yüzde 72'si hisse senetlerinde, yaklaşık yüzde 26'sı ise sabit gelirdeydi.

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