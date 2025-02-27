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Dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulması erteleniyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina, dijital rublenin kullanımına ilişkin ilave istişareler yapacaklarını ve bu nedenle kitlesel kullanıma sunulmasını erteleyeceklerini söyledi.

Haber Merkezi
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Dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulması erteleniyor
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Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, başkent Moskova'da Rusya Bankalar Birliği yetkilileri ile bir araya geldiği toplantıda konuştu. Rus bankalarının karında bu yıl düşüş beklediklerini anlatan Nabiullina, "Bankaların karının yaklaşık 3 ila 3,5 trilyon ruble (yaklaşık 35 ila 40 milyar dolar) seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Nabiullina, yüzde 21 seviyesindeki mevcut politika faiz oranının yüzde 4 enflasyon hedefine ulaşmak için gerekli olduğunu kaydetti.

Dijital rubleyle ilgili gelişmeleri de değerlendiren Nabiullina, deneme süreci başlayan projede 15 banka ve yaklaşık 30 şirketin yer aldığını söyledi.

Özel sektörden projeye ilişkin gelen talep ve soruları değerlendirdiklerine işaret eden Nabiullina, "Geri bildirimlere çok hassas davranıyoruz çünkü görevimiz dijital rublenin talep görmesini, vatandaşların ve işletmelerin güvenini sağlamaktır." dedi.

Bankaların ve Rus hükümetinin özellikle akıllı kontratlara ilgi duyduğunu belirten Nabiullina, "Projede bunu önceliklendirmek istiyoruz. Bu nedenle dijital rublenin kitlesel kullanıma sunulmasını ertelemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Rusya Merkez Bankası, temmuz ayında dijital rubleyi kitlesel kullanıma sunmayı planlıyor.

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