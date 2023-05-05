Dikkatler ABD tarım dışı istihdam verisinde: Piyasalar ne tepki verebilir

Geride kaldığı düşünülen bankacılık krizi ABD'de yeniden etkili olurken, konuya ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor. Dün bölgesel banka hisselerinin önemli bir kısmında yüzde 30'u aşan değer kaybı yaşanırken, bankalardan yapılan açıklamalar da endişeleri azaltamadı.

Söz konusu bankalardan Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.

ABD bankacılık hisseleriyle ilgili manipülasyon olasılığı değerlendiriliyor

ABD basınında yer alan haberlerde ise federal ve eyalet düzeyinde yetkililerin, bankacılık hisseleriyle ilgili piyasa manipülasyonu olasılığını değerlendirdiği aktarıldı.

ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi ise ABD bankacılık sisteminin ciddi likiditeye sahip ve mevduat akışının istikrarlı olduğunu, bölgesel bankacılık sektöründeki piyasa gelişmelerini izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

Söz konusu gelişmeler pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar güç kazandı.

Tarım dışı istihdam verisiyle oynaklık artabilir

ABD bankacılık krizinin etkili olduğu bu dönemde, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi piyasalarda oynaklığı daha da artırabilir. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü açıklamalarında enflasyonla mücadele vurgusunu ve veri odaklı karar alacaklarını yinelediğini aktararak, bugünkü verilerin iş gücü piyasasındaki gidişatı netleştirmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

ABD nisan ayı tarım dışı istihdam verisi bugün Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi önemli verinin 180 bin olarak gerçekleşmesi yönünde. Önceki veri ise, 236 bin olmuştu. Sürpriz gelecek bir verinin piyasalarda hareketliliği artırması bekleniyor. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir verinin, istihdamda iyileşme sürüyor algısıyla doları güçlendirmesi, küresel borsa endekslerinde baskıyı artırması, altın fiyatlarını ise düşüş eğilimine sokması bekleniyor. Zayıf gelecek bir verinin ise, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla resesyon riskini artırması ve doları baskılayıp, altın fiyatlarını destekleyeceği tahmin ediliyor.

Ülkede atılan "şahin" adımlara karşın işsizlik oranının tarihi düşük seviyelerde olduğunu hatırlatan analistler, iş gücü piyasasındaki olası gevşemenin Fed'in politika alanını genişletebileceğini bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, mart ayı perakende satışlar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, nisan ayı istihdam raporu