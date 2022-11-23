Doğuş Otomotiv'de hisse satışı hazırlığı
Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv'in yüzde 4'ünü kurumsal yatırımcılara satmak için görüşmelere başladı.
Doğuş Holding, Doğuş Otomotiv sermayesinin yüzde 4'üne denk gelen payların kurumsal yatırımcılara satışı için görüşmelere başladı.
Holding tarafında KAP'a yapılan açıklamaya göre, 8.8 milyon TL nominal değerdeki hisselerin satışı için görüşmelerde anlaşma sağlanması halinde işlem özel emir yöntemiyle borsada gerçekleşecek.
Dün 152.8 liradan kapanan Doğuş Otomotiv hisseleri, açıklama öncesinde %7.2 primle 163.9 liraya kadar çıktıktan sonra saat 1112 itibarıyla %4 yükselişle 158.9 liradan işlem görüyor.