Dolar, 26,19 TL'ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 25,99 TL seviyesinde hareket ederken; güne 26,06 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, yeni güne sınırlı yükselişle başlamasının ardından, bugün en düşük 25,9110 TL seviyesini, en yüksek ise 26,1950 TL seviyesini gördü. Kur saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,42 yükselişle 26,0693 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 28,5540 TL'yi görürken; şu dakikalarda 28,4091 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 33,1637 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında yükselişle 103,10 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0884 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16,59 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,04 seviyesinde bulunuyor.