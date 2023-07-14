Dolar, 26,20 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,12 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Kur, gün içinde en yüksek 26,2060 TL seviyesini görürken; saat 11:48 itibarıyla yüzde 0,68 yükselişle 26,1980 TL seviyesinde hareket etti.

Euro, 29 TL'nin üzerindeki seyrine devam ederken; bugün en yüksek 29,4470 TL'yi gördü. Şu dakikalarda yüzde 0,72 artışla 29,4391 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 34,3816 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksinde düşüş devam ederken, 100 seviyesinin altını gördü. Endeks, şu dakikalarda yüzde 0,01 oranında yükselişle 99,78 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi, şu sıralarda 1,1231 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 17,02 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14,66 seviyesinde bulunuyor.