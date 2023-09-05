Dolar, 26,80 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,77 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 26,79 TL seviyesinden başladı. Gün içinde en yüksek 26,80 TL seviyesini gören kur; saat 13:08 itibarıyla yüzde 0,07 yükselişle 26,7738 TL seviyesinde hareket etti. Euro da bugün en yüksek 28,93 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,20 oranında düşüşle 28,7888 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 33,6569 TL seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar paritesindeki düşüş, Euro kuru üzerinde baskı yaratıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,35 oranında yükselişle 104,61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0748 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 19,30 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,99 seviyesinde bulunuyor.