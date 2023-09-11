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Dolar, 26,92 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, illikit piyasada 26,92 TL'ye kadar çıkarken, Euro da en yüksek 28,96 TL'yi gördü.

Haber Merkezi
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Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,83 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Kur, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslar arası piyasalarda 26,92 TL'ye kadar yükselirken; saat 11.05 itibarıyla 26,8648 TL'de hareket etti.

Euro da sığ piyasada en yüksek 28,96 TL'yi görürken; şu dakikalarda 28,8327 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise, aynı dakikalarda 33,6685 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,45 oranında düşüşle 104,66 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise, şu sıralarda 1,0729 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 24,65 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 23,88 seviyesinde bulunuyor.

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