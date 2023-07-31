Dolar 27,02 TL'ye kadar yükseldi

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, geçtiğimiz haftayı 26,87 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 26,95 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 27,0280 TL seviyesine kadar yükselen kur, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,29 yükselişle 26,9552 TL seviyesinde hareket etti.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,9500 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,17 artışla 29,6855 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,6677 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında yükselişle 101,74 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,1007 seviyelerinde hareket ediyor.