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Dolar, 27,23 TL'ye kadar yükseldi

Dolar kuru, haftanın son işlem gününde illikit piyasada 27,23 TL'ye kadar yükselirken, Euro ise, Euro/dolar paritesindeki düşüşle baskılanıyor.

Haber Merkezi
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Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 27,09 TL'de hareket ederken; yeni güne 27,10 TL seviyesinden başladı. Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 27,23 TL'ye kadar yükselirken; saat 12:15 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 19,2597 TL'de işlem gördü. Euro da sığ piyasada en yüksek 29,9030 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,09 kayıpla 29,4590 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,4731 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,12 oranında düşüşle 103,50 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0865 seviyelerinde hareket ediyor.